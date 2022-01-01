Музыка в автомобиле или проще говоря автозвук, все больше и сильнее интересует современного автомобилиста, процесс не стоит на месте, в частности это касается и автозвука. Компоненты автозвука совершенствуются, появляются новые компоненты, позволяющие добиться великолепного звучания в автомобиле.

Устанавливаем автозвук в Подольске

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Разобраться в автозвуке не просто, это целая наука

В перечень услуг, оказываемых специалистами студии Realzvuk , входит установка и настройка усилителей и магнитолы для машины. Мы поможем Вам выбрать компоненты автомобильной аудиосистемы и произведем их монтаж. Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, в любой бюджет. Установка акустики в автомобиль производится в кратчайшие сроки.

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Некоторые наши работы по аудио подготовке:

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Замена штатной магнитолы

Компания «РеалЗвук» предлагает профессиональную установку мультимедиа в автомобиль. Мы установим в салон Вашего авто мультимедийные центры, мониторы, dvd-проигрыватели,TV-тюнеры и другие виды мультимедийной аппаратуры. Наши мастера имеют большой опыт работы с автомобильной аудио и видеотехникой различных марок. Они аккуратно установят любую аппаратуру в Ваш автомобиль.



Акустика



Сабвуферы



Усилители



Головные устройства

Замена акустики

Качество автозвука во многом зависит от того, насколько грамотно были подобраны компоненты стереосистемы. Также большое значение имеет профессионализм специалистов, которыми осуществлялась установка автомобильной акустики. Допущенные погрешности могут вызвать дребезжание, искажение звука, затухание аудиосигнала и прочие негативные последствия.

Стоимость замены акустики:

Фронт / тыл коаксиальная — 2 000 руб.

Фронт / тыл компонентная — 2 500 руб.

Подиум, проставки в штатное место — 300 руб.

Шумоизоляция 2 дверей под автозвук с материалами — 6 000 руб.

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В наличии почти весь ассортимент компаний и по хорошей цене.

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