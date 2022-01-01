Реалзвук

Подольск Машиностроителей 44Г
ПН–ВС 10:00–19:00

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Установка Автозвука

Музыка в автомобиле или проще говоря автозвук, все больше и сильнее интересует современного автомобилиста, процесс не стоит на месте, в частности это касается и автозвука. Компоненты автозвука совершенствуются, появляются новые компоненты, позволяющие добиться великолепного звучания в автомобиле.

автозвук

Устанавливаем автозвук в Подольске

Мы предлагаем следующие услуги

Установка сабвуфера
Установка сабвуфера от 3000р.
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Замена магнитолы
Замена магнитолы от 1000р.
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Замена акустики
Замена акустики от 2000р.
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Установка усилителя
Установка усилителя от 3000р.
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Мы официальные дилеры магнитол

iq_navi Incar-Intro

Продукцию компаний можно приобрести и установить у нас с гарантией

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Разобраться в автозвуке не просто, это целая наука

В перечень услуг, оказываемых специалистами студии Realzvuk , входит установка и настройка усилителей и магнитолы для машины. Мы поможем Вам выбрать компоненты автомобильной аудиосистемы и произведем их монтаж. Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, в любой бюджет. Установка акустики в автомобиль производится в кратчайшие сроки.

Установка автозвука в машину

Магнитолы Мониторы Сабвуферы Усилители Акустику Шумоизоляцию

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Некоторые наши работы по аудио подготовке:

Установка усилителя на Kia Rio

Замена акустики на Kia Rio

VW Jetta замена акустики

Шумоизоляция дверей и замена акустики на VW Jetta

Замена акустики в Rapid

Замена динамиков на Skoda Rapid

Саб на Lada Vesta

Установка сабвуфера на Лада Веста

Усилитель на Mitsubishi Outlander

Установили усилитель на Mitsubishi Outlander

Магнитола в Audi

Замена магнитолы и акустики в Audi

Все работы по аудио системам →

Мы официальные дилеры автозвука

pride logo alphard logo Урал

Продукцию компаний можно приобрести а также установить у нас с гарантией

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Замена штатной магнитолы

Компания «РеалЗвук» предлагает профессиональную установку мультимедиа в автомобиль. Мы установим в салон Вашего авто мультимедийные центры, мониторы, dvd-проигрыватели,TV-тюнеры и другие виды мультимедийной аппаратуры. Наши мастера имеют большой опыт работы с автомобильной аудио и видеотехникой различных марок. Они аккуратно установят любую аппаратуру в Ваш автомобиль.

Магазин автозвука →

  • Акустика

    Акустика

  • Сабвуферы

    Сабвуферы

  • Усилители

    Усилители

  • Головные устройства

    Головные устройства

Замена акустики

Качество автозвука во многом зависит от того, насколько грамотно были подобраны компоненты стереосистемы. Также большое значение имеет профессионализм специалистов, которыми осуществлялась установка автомобильной акустики. Допущенные погрешности могут вызвать дребезжание, искажение звука, затухание аудиосигнала и прочие негативные последствия.

Стоимость замены акустики:

  • Фронт / тыл коаксиальная  — 2 000 руб.
  • Фронт / тыл компонентная  — 2 500 руб.
  • Подиум, проставки в штатное место — 300 руб.
  • Шумоизоляция 2 дверей под автозвук с материалами — 6 000 руб.

Мы официальные дилеры Автозвука

Pride Alphard Ural Swat Edge

Продукцию компаний можно приобрести и установить у нас с гарантией
В наличии почти весь ассортимент компаний и по хорошей цене.
Узнать о наличии

Популярные модели акустики — у нас в наличии

Разобраться в автозвуке не просто, это целая наука

В перечень услуг, оказываемых специалистами студии Realzvuk , входит установка и настройка акустики для машины. Мы поможем Вам выбрать компоненты автомобильной аудиосистемы и произведем их монтаж. Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, способного удовлетворить даже самого взыскательного меломана. Установка акустики в автомобиль производится в кратчайшие сроки.

Популярные компоненты автозвука у нас в наличии

URAL TT 165

Урал ТТ165

Мощная магнитная система. Экстремальный уровень громкости даже от усилителей с небольшой мощностью, в т.ч. от встроенных усилителей .
Цена 2090руб.

URAL AS-PT60NEO PATRIOT

URAL AS-PT60NEO

Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, способного удовлетворить даже самого
Цена 2290руб.

сабвуфер AS-D12A

URAL AS-D12A BLACK HURRICANE

Автосабвуфер активный Ural AS-D12A BLAСК HURRICANE порадует взыскательного автолюбителя максимальной глубиной баса.
Цена 8790руб.

Pride Solo mini 6,5″

Динамик, играющим непередаваемо красиво в очень широком диапазоне частот, уровень чувствительности которого действительно высок.
Цена 3750руб.

Установка музыки в машину

Поэтому если Вам интересна тема автозвука, читайте, задавайте вопросы, комментируйте, дополняйте и выкладывайте свои инсталляции. Если Вы в автозвуке не первый день и имеете не малые познания, не оставайтесь в стороне, поделитесь своим опытом, вспомните себя в начале сложного пути под названием автозвук, как Вам было сложно и многое непонятно, как приходилось часами, днями, месяцами, блуждать по форумам в поисках истины.

Наши работы в студии автозвука

Замена акустики Outlander10.02.2020
Замена динамиков на Skoda Rapid17.07.2019
Двери Hyundai Solaris25.07.2019
Саб на Vesta13.10.2019
Установка сабвуфера на Дастер14.05.2020
Mitsubishi Outlander10.05.2019
Автозвук в Ауди А321.04.2019
Установка музыки в Рено Меган15.03.2020
VW Jetta замена динамиков16.05.2019
Установка акустики Фокал16.05.2016
Установка магнитолы 1Din1000 руб.
Установка магнитолы 2Din1500 руб.
Установка магнитолы в штатное место2000 руб.
Установка акустики, пара2000 руб.
Установка Сабвуфера3000 руб.
Демонтаж оборудования1000 руб.
Установка усилителя 2х канального3000 руб.
Установка усилителя 4х канального4000 руб.
Протяжка силовой проводки1000 руб.
Протяжка межблочного кабеля1000 руб.
Изготовление подиумовот 5000 руб.
Шумоизоляция дверей, пара6000 руб.
Шумоизоляция полаот 6000 руб.
Настройка аудио системы300 руб.
Доработка Штатных системот 3000 руб.

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Подольск ул. Машиностроителей
д.44Г павильон Г12


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8(977)334-77-55
8(495)510-01-03
ПН–ВС 10:00–19:00

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