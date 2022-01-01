Музыка в автомобиле или проще говоря автозвук, все больше и сильнее интересует современного автомобилиста, процесс не стоит на месте, в частности это касается и автозвука. Компоненты автозвука совершенствуются, появляются новые компоненты, позволяющие добиться великолепного звучания в автомобиле.
Устанавливаем автозвук в Подольске
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Разобраться в автозвуке не просто, это целая наука
В перечень услуг, оказываемых специалистами студии Realzvuk , входит установка и настройка усилителей и магнитолы для машины. Мы поможем Вам выбрать компоненты автомобильной аудиосистемы и произведем их монтаж. Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, в любой бюджет. Установка акустики в автомобиль производится в кратчайшие сроки.
Установка автозвука в машину
Магнитолы Мониторы Сабвуферы Усилители Акустику Шумоизоляцию
Некоторые наши работы по аудио подготовке:
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Мы официальные дилеры автозвука
Продукцию компаний можно приобрести а также установить у нас с гарантией
Замена штатной магнитолы
Компания «РеалЗвук» предлагает профессиональную установку мультимедиа в автомобиль. Мы установим в салон Вашего авто мультимедийные центры, мониторы, dvd-проигрыватели,TV-тюнеры и другие виды мультимедийной аппаратуры. Наши мастера имеют большой опыт работы с автомобильной аудио и видеотехникой различных марок. Они аккуратно установят любую аппаратуру в Ваш автомобиль.
Магазин автозвука →
Замена акустики
Качество автозвука во многом зависит от того, насколько грамотно были подобраны компоненты стереосистемы. Также большое значение имеет профессионализм специалистов, которыми осуществлялась установка автомобильной акустики. Допущенные погрешности могут вызвать дребезжание, искажение звука, затухание аудиосигнала и прочие негативные последствия.
Стоимость замены акустики:
- Фронт / тыл коаксиальная — 2 000 руб.
- Фронт / тыл компонентная — 2 500 руб.
- Подиум, проставки в штатное место — 300 руб.
- Шумоизоляция 2 дверей под автозвук с материалами — 6 000 руб.
Мы официальные дилеры Автозвука
Pride Alphard Ural Swat Edge
Продукцию компаний можно приобрести и установить у нас с гарантией
В наличии почти весь ассортимент компаний и по хорошей цене.
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Популярные модели акустики — у нас в наличии
Hertz DSK 165Двухполосная компонентная АС Hertz DSK 165 станет для
Акустическая система Урал AK-74Расширенная диаграмма направленности за счет уникальной технологиии расположения
Акустическая система Урал AK-74.CОптимальное согласование ВЧ/СЧ трактов не требует дополнительных кроссоверов.
Разобраться в автозвуке не просто, это целая наука
В перечень услуг, оказываемых специалистами студии Realzvuk , входит установка и настройка акустики для машины. Мы поможем Вам выбрать компоненты автомобильной аудиосистемы и произведем их монтаж. Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, способного удовлетворить даже самого взыскательного меломана. Установка акустики в автомобиль производится в кратчайшие сроки.
Популярные компоненты автозвука у нас в наличии
Урал ТТ165
Мощная магнитная система. Экстремальный уровень громкости даже от усилителей с небольшой мощностью, в т.ч. от встроенных усилителей .
Цена 2090руб.
URAL AS-PT60NEO
Приобретенный опыт и знания позволяют нам добиваться идеального звучания, способного удовлетворить даже самого
Цена 2290руб.
URAL AS-D12A BLACK HURRICANE
Автосабвуфер активный Ural AS-D12A BLAСК HURRICANE порадует взыскательного автолюбителя максимальной глубиной баса.
Цена 8790руб.
Pride Solo mini 6,5″
Динамик, играющим непередаваемо красиво в очень широком диапазоне частот, уровень чувствительности которого действительно высок.
Цена 3750руб.
Установка музыки в машину
Поэтому если Вам интересна тема автозвука, читайте, задавайте вопросы, комментируйте, дополняйте и выкладывайте свои инсталляции. Если Вы в автозвуке не первый день и имеете не малые познания, не оставайтесь в стороне, поделитесь своим опытом, вспомните себя в начале сложного пути под названием автозвук, как Вам было сложно и многое непонятно, как приходилось часами, днями, месяцами, блуждать по форумам в поисках истины.
Наши работы в студии автозвука
Установка магнитолы 1Din 1000 руб. Установка магнитолы 2Din 1500 руб. Установка магнитолы в штатное место 2000 руб. Установка акустики, пара 2000 руб. Установка Сабвуфера 3000 руб. Демонтаж оборудования 1000 руб. Установка усилителя 2х канального 3000 руб. Установка усилителя 4х канального 4000 руб. Протяжка силовой проводки 1000 руб. Протяжка межблочного кабеля 1000 руб. Изготовление подиумов от 5000 руб. Шумоизоляция дверей, пара 6000 руб. Шумоизоляция пола от 6000 руб. Настройка аудио системы 300 руб. Доработка Штатных систем от 3000 руб.