Шумоизоляция авто в Подольске

Основное направление нашей деятельности — это профессиональная и качественная шумоизоляция автомобиля. Мы предлагаем только качественную и эффективную шумоизоляцию автомобиля. Мы постоянно находимся в поисках решений для улучшения акустического комфорта в автомобилях и благодаря тесному сотрудничеству с производителем материалов, мы всегда можем предложить нашим клиентам только передовые технологии и материалы для шумоизоляции.

КАЧЕСТВЕННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ Комплексный подход, работаем только с ПРЕМИУМ материалами

Полная шумоизоляция автомобиля

За несколько лет нашей продуктивной работы мы разработали два эффективных комплекса для улучшения акустического комфорта в Ваших любимых автомобилях.

Стандарт

Пакет шумоизоляции начального уровня, предназначен для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Комплекс Стандарт Пакет шумоизоляции начального уровня, предназначен для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.

Комфорт

Пакет шумоизоляции Hi-End уровня, предназначен для безкомпромиссного улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Комплекс Комфорт Пакет шумоизоляции Hi-End уровня, предназначен для безкомпромиссного улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.

Премиум

Пакет шумоизоляции высокого уровня, предназначен для максимального улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Комплекс Премиум Пакет шумоизоляции высокого уровня, предназначен для максимального улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.

Сделать шумоизоляцию автомобиля

Cамый быстрый и эффективный способ избавиться от лишних и неприятных звуков в салоне автомобиля — сделать комплексную шумоизоляцию авто. В нашем центре слово «комплексная» означает, что действительно мы будем работать со всеми стандартными зонами салона автомобиля без каких нибудь уловок. Наш огромный опыт позволяет нам всего за один день делать шумоизоляцию в любом автомобиле. Вам остается только выбрать один из трех разработанных нами вариантов.

Смотрите наши видео о шумоизоляции автомобилей:

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Шумоизоляция автомобиля цена

Шумоизоляция дверей Двери отличные проводники шума в салон. Если хотите наслаждаться тишиной и любимой музыкой, то вам поможет качественная шумоизоляция дверей. 6000 р. цена за пару

Шумоизоляция пола Пол автомобиля – один из наиболее действенных способов сокращения шума и вибрации в салоне. 7000 р. цена за B класс

Шумоизоляция потолка Потолок представляет собой лист тонкого металла, и он, в свою очередь, является отличным источником вибраций. 4000 р. цена за В класс

Шумоизоляция капота Капот представляет собой лист тонкого металла, и он, в свою очередь, является отличным источником вибраций. 2000 р. цена за В класс

Шумоизоляция моторного щита Существенно снизит уровень шума от двигателя в салоне и добавит комфорта при езде. 15000 р. цена за В класс

Шумоизоляция крыльев Как и пол крылья представляют из себе тонкий лист металла, являются источником резонанса. 2000 р. цена за В класс

Шумоизоляция колесных арок и багажника

Нишу для запаски следует полностью обклеить виброй, то же самое касается и пластиковой обшивки багажника.Шумоизоляция арок колес своими руками избавит вас от шума дорожного полотна, особенно в зимнее время, когда используется шиповка. Для обработки колесных ниш нужно сначала снять стандартные подкрылки из пластика (но не выкидывать их), очистить детали от грязи и пыли и обработать свободную поверхность виброизолятором. Сами подкрылки также можно покрыть материалом.

Шумоизоляция арок Одним из главных источников шума являются арки, для обеспечения максимального комфорта рекомендуется осуществить надежную шумоизоляцию. 5000 р. цена за пару

Шумоизоляция багажника Из-за большого объема багажник существенно влияет на общую звукоизоляцию автомобиля. 6000 р. цена за хетчбек





Шумоизоляция капота

При шумоизоляции крышки капота стоит учитывать ее вес, так как если вы слишком утяжелите эту деталь, то, скорее всего, скоро потекут амортизаторы. Поэтому лучше использовать для этой области легкую вибру, например, Вибропласт Сильвер. Также стоит учитывать, что шумоизоляция самого капота делается не для того, чтобы избавиться от шума, издаваемого движком. На самом деле это нужно для его утепления. В качестве утеплителя можно выбрать Акцент 10, который сохранит тепло и не изменит своих свойств от высокой температуры.

Важно! Заводскую теплоизоляцию не нужно выкидывать, так как новая не может быть ее полноценной заменой.

Некоторые автомобили не оснащены заводской шумкой капота, в этом случае используйте самый толстый материал из возможных.

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли. Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях. Сначала необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Шумоизоляция крыши

Если вы хотите избавиться от звуков барабанящего по крыше дождя, то обязательно уделите время крыше вашего автомобиля. Хорошая шумоизоляция позволит также избавиться и от «сверчков». При обработке потолка учитывайте его вес, если его сильно утяжелить, то управляемость автотранспортного средства заметно ухудшится. Шумку для этой области стоит выбирать толщиной не более 8 мм. Укладывается каждый материал по одному слою. Перед работой рассчитайте все величины, чтобы установить потолочную обшивку на свое место без проблем.

Шумоизоляция пола

Помимо колес, во время езды по дороге, шумит также и пол автомобиля, а камушки, стучащие по днищу, приносят массу неприятных ощущений. Для этой области лучше использовать самые качественные материалы, например, Бимаст Бомб (хоть это и тяжелая вибра, но ее характеристики лучшие). Сверху накладывается слой шумки толщиной 4-8 мм.

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