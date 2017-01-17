Шумоизоляция авто в Подольске
Основное направление нашей деятельности — это профессиональная и качественная шумоизоляция автомобиля. Мы предлагаем только качественную и эффективную шумоизоляцию автомобиля. Мы постоянно находимся в поисках решений для улучшения акустического комфорта в автомобилях и благодаря тесному сотрудничеству с производителем материалов, мы всегда можем предложить нашим клиентам только передовые технологии и материалы для шумоизоляции.
Полная шумоизоляция автомобиля
За несколько лет нашей продуктивной работы мы разработали два эффективных комплекса для улучшения акустического комфорта в Ваших любимых автомобилях.
Пакет шумоизоляции начального уровня, предназначен для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.
Комплекс Стандарт
Пакет шумоизоляции Hi-End уровня, предназначен для безкомпромиссного улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.
Комплекс Комфорт
Пакет шумоизоляции высокого уровня, предназначен для максимального улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля.
Комплекс Премиум
Наши работы по шумоизоляции
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Сделать шумоизоляцию автомобиля
Cамый быстрый и эффективный способ избавиться от лишних и неприятных звуков в салоне автомобиля — сделать комплексную шумоизоляцию авто. В нашем центре слово «комплексная» означает, что действительно мы будем работать со всеми стандартными зонами салона автомобиля без каких нибудь уловок. Наш огромный опыт позволяет нам всего за один день делать шумоизоляцию в любом автомобиле. Вам остается только выбрать один из трех разработанных нами вариантов.
Смотрите наши видео о шумоизоляции автомобилей:
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Шумоизоляция автомобиля цена
Шумоизоляция дверей
Двери отличные проводники шума в салон. Если хотите наслаждаться тишиной и любимой музыкой, то вам поможет качественная шумоизоляция дверей.
Шумоизоляция пола
Пол автомобиля – один из наиболее действенных способов сокращения шума и вибрации в салоне.
Шумоизоляция потолка
Потолок представляет собой лист тонкого металла, и он, в свою очередь, является отличным источником вибраций.
Шумоизоляция капота
Капот представляет собой лист тонкого металла, и он, в свою очередь, является отличным источником вибраций.
Шумоизоляция моторного щита
Существенно снизит уровень шума от двигателя в салоне и добавит комфорта при езде.
Шумоизоляция крыльев
Как и пол крылья представляют из себе тонкий лист металла, являются источником резонанса.
Посмотрите наши работы по шумоизоляции
Шумоизоляция колесных арок и багажника
Нишу для запаски следует полностью обклеить виброй, то же самое касается и пластиковой обшивки багажника.Шумоизоляция арок колес своими руками избавит вас от шума дорожного полотна, особенно в зимнее время, когда используется шиповка. Для обработки колесных ниш нужно сначала снять стандартные подкрылки из пластика (но не выкидывать их), очистить детали от грязи и пыли и обработать свободную поверхность виброизолятором. Сами подкрылки также можно покрыть материалом.
Шумоизоляция арок
Одним из главных источников шума являются арки, для обеспечения максимального комфорта рекомендуется осуществить надежную шумоизоляцию.
Шумоизоляция багажника
Из-за большого объема багажник существенно влияет на общую звукоизоляцию автомобиля.
Шумоизоляция капота
При шумоизоляции крышки капота стоит учитывать ее вес, так как если вы слишком утяжелите эту деталь, то, скорее всего, скоро потекут амортизаторы. Поэтому лучше использовать для этой области легкую вибру, например, Вибропласт Сильвер. Также стоит учитывать, что шумоизоляция самого капота делается не для того, чтобы избавиться от шума, издаваемого движком. На самом деле это нужно для его утепления. В качестве утеплителя можно выбрать Акцент 10, который сохранит тепло и не изменит своих свойств от высокой температуры.
Важно! Заводскую теплоизоляцию не нужно выкидывать, так как новая не может быть ее полноценной заменой.
Некоторые автомобили не оснащены заводской шумкой капота, в этом случае используйте самый толстый материал из возможных.
Шумоизоляция дверей
При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли. Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.
Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях. Сначала необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.
Шумоизоляция крыши
Если вы хотите избавиться от звуков барабанящего по крыше дождя, то обязательно уделите время крыше вашего автомобиля. Хорошая шумоизоляция позволит также избавиться и от «сверчков». При обработке потолка учитывайте его вес, если его сильно утяжелить, то управляемость автотранспортного средства заметно ухудшится. Шумку для этой области стоит выбирать толщиной не более 8 мм. Укладывается каждый материал по одному слою. Перед работой рассчитайте все величины, чтобы установить потолочную обшивку на свое место без проблем.
Шумоизоляция пола
Помимо колес, во время езды по дороге, шумит также и пол автомобиля, а камушки, стучащие по днищу, приносят массу неприятных ощущений. Для этой области лучше использовать самые качественные материалы, например, Бимаст Бомб (хоть это и тяжелая вибра, но ее характеристики лучшие). Сверху накладывается слой шумки толщиной 4-8 мм.
Материалы для шумоизоляции авто
Мы работает материалами STP лучшими на Российском рынке.
Шумоизоляция Битопласт А5КБитопласт – звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным
Accent PremiumAccent Premium – это отличное решение для тепло-
Вибропласт Gold 3.2 ммЗвуко-вибро поглощающий материал состоящий из полимерной самоклеящейся композиции
StP AeroВысокоэффективный вибропоглощающий материал. Очень легкий мастичный материал, с
Читайте о материалах и технологии комплекса
Шумка состоит из нескольких составляющих, каждая из которых должна быть выполнена из определенного материала.
Виброизоляция
Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:
- Самоклеющаяся шумоизоляция Вибропласт Silver с металлизированным покрытием. Отличается гибкостью и представляет собой удобный в работе материал. Оснащен разметкой (квадратами 5х5 см), благодаря чему можно без труда раскроить листы необходимого размера. Подходит для обработки пола салона, дверей, крыши, капота и багажника. Не требует нагрева. Стоит от 100 до 300 рублей.
- Бимаст Бомб с покрытием из алюминиевой фольги. Для работы с материалом его необходимо нагревать до 40 – 50 градусов, что не очень удобно, но зато Бимаст отличается самым высоким КПД по сравнению с аналогами. Подходит для арок колес, динамиков, тоннеля, карданного вала и зоны над глушителем. Стоит от 480 рублей.
Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.
Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.
Шумоизоляция
Звукопоглотитель изготавливается из мягких пористых материалов, предназначенных для поглощения звуковых волн, которые доносятся снаружи. Чаще всего водители приобретают материал для шумоизоляции автомобиля следующих фирм:
- Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов). Стоит порядка 360 рублей.
- Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека. Стоит тоже порядка 350-390 рублей.
Важно! Не стоит путать шумо- и звукопоглотители со звукоизолирующими материалами, так как они принципиально отличаются друг от друга своими свойствами и составом.
По возможности лучше комбинировать шумку разного состава. Например, на наружную филенку двери машины можно приклеить один материал, а на внутреннюю – другой. При проклейке моторного отсека или колесных арок разные материалы можно укладывать прямо друг на друга. Дело в том, что различные шумоизоляции удерживают разные частотные диапазоны, поэтому благодаря такой хитрости вы добьетесь лучшего результата.
Еще один секрет. В качестве шумопоглотителя можно использовать обычные строительные материалы. Например, шумоизоляция Тесксаунд. Она стоит на порядок дешевле и используется как для домов или квартир, так и для авто. Еще один такой универсал – это Герлен (шумоизоляция).
Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.
Также существует жидкая шумка. Она чаще всего применяется для наружных работ. Такие материалы, как жидкая шумоизоляция арок колес обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Состав этого материала может быть аэрозольного или малярного типа (для нанесения кистью или шпателем). Мастичная жидкая шумоизоляция устойчива к воздействию реагентов и прочих агрессивных сред.
Прокладочный материал
Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.
Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.
Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).
Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.
Подготовка к шумоизоляции
В первую очередь необходимо подготовить следующие инструменты (помимо вибро-, шумо- изоляции и уплотнителя):
- строительный фен (обычный домашний в этой ситуации не подойдет);
- прикаточный ролик (с ним вы быстрее и качественнее приклеите материал к поверхностям авто);
- ножницы;
- канцелярский нож (для прокалывания пузырьков);
- растворитель или обезжириватель (им потребуется обработать поверхность, подойдет и обычный «Уайт Спирит»).
После этого произведите демонтаж всех частей, освободите площадь и очистите поверхность от грязи и пыли. Температура в помещении во время работы должна быть не ниже +18+20 градусов. Если все условия соблюдены, можно приступать к укладке шумки.
Общие рекомендации по работе с материалами
Первой накладывается виброизоляция. Если она предполагает тепловую обработку, то прогрейте ее строительным феном. При укладке вибры, недостаточно просто приложить ее к поверхности, его нужно хорошо прокатать роликом во всех доступных местах до тех пора пока фольгированная текстура не исчезнет. Если материал будет плохо вдавлен, то со временем он начнет отслаиваться. Обратите внимание на то, что антикоррозийными свойствами вибра будет обладать только, если под ней не будет никаких пузырьков, в противном случае в этих местах начнет скапливаться влага. Поэтому используйте канцелярский нож, аккуратно протыкая их. В местах стыка виброизоляцию лучше клеить встык. Вибру необязательно прикладывать цельными кусками.
А вот шумку лучше накладывать максимально большими кусками и ни в коем случае не резать ее на полоски, это сведет эффект шумоизоляции практически к нулю. Кроме этого, отдельные маленькие кусочки просто со временем отвалятся. Лучше всего нарисовать на рулоне с шумкой своего рода выкройку по размерам поверхности, к которой вы собираетесь ее клеить. После этого вырежьте шаблон и, медленно отрывая от него защитную пленку, начинайте последовательно приклеивать материал. Так, шаг за шагом вы сможете максимально ровно закрепить шумоизоляцию. Пузырей в этом случае тоже не должно быть, поэтому хорошо пройдитесь по материалу роликом. Если вы все-таки клеите шумоизоляцию кусками, то обязательно следите чтобы каждая часть плотно прилегала к соседней, не оставляя шуму никаких лазеек.