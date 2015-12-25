Реалзвук

Подольск Машиностроителей 44Г
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    Установка сигнализации

    Мы предлагаем услуги по установке автосигнализаций на авто

    Широкий модельный ряд охранных систем:

    Сертифицированная установка сигнализаций на автомобиль в Подольске

    Подобрать сигнализацию под ваш автомобиль можно по телефону 8 (926) 427-77-19

    Наше основное направление, это установка охранных систем. Которые действительно защищают!  Наша главная цель не продать вам  сигнализацию, а грамотно установить и защитить вашего авто. Уже сегодня мы даем гарантию 5 лет на некоторые автомобили. Современные охранные и сервисные функции автосигнализаций делают их незаменимыми средствами защиты автомобиля.

    Мы работаем с лучшими брендами на Российском рынке, это

    starline 

    Сколько стоит установить сигнализацию на авто?

    s_icon1Односторонние
    от 2000 рублей.
    24hС обратной связью
    от 3000 рублей.
    s_icon2С автозапуском
    от 4000 рублей.
    s_icon3Спутниковые
    от 5000 рублей.

    Расчитать точную стоимость установки можно по телефону, или приезжайте к нам на консультацию. Подберем оптимальный вариант для вас.

    Наши работы по установке сигнализаций

    Honda CRV Pandora

    Сигнализация на Honda CRV

    lexus-rx-starline-s96

    GSM сигнализация c запуском на Lexus RX350

    Haval F7 Сигнализация

    Haval F7 установка сигнализации

    Инфинити QX 60 автозапуск

    Автозапуск на Инфинити QX60

    Сигнализация Starline на Kia Ceed

    Сигнализация на Kia Ceed

    Pandora на Мазда 6

    Pandora на Mazda 6

    Посмотреть все работы → Посмотреть портфолио →

      StarLine S96 GSM

      GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗ БРЕЛКОВ С АВТОЗАПУСКОМ

      StarLine S96 GSM стоимостью 16700 руб.
      С УСТАНОВКОЙ ПОД КЛЮЧ!

      Наши специалисты помогут подобрать сигнализационную систему для автомобиля, расскажут об особенностях, технических характеристиках, функциях и возможностях той или другой модели. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете позвонить нашему менеджеру или оставить сообщение в нашей группе в контакте а также позвонить по телефону.

      Преимущества установки автосигнализации у нас

      Сертификаты

      Сертификаты
      Лицензированный и сертифицированный установочный центр. Сохраняем гарантию дилера.

      Пакет документов

      Пакет документов
      По окончании работ выдаем
      полный пакет документов чек, заказ-наряд и копию сертификата.

      Гарантия

      Гарантия
      Гарантия на работы и оборудование пять лет. Проводим послегарантийное обслуживание.

      Аккуратность

      Аккуратность
      Бережное отношение к автомобилям клиентов независимо от объема выполняемых работ.

      Пока авто в работе

      Пока авто в работе
      Зона ожидания бесплатный Fi-Wi, кофе, чай в 15 метрах кафе и ресторан.

      Доступность

      Доступность
      В шаговой доступности от остановок
      Съезд с Симферопольского Шоссе, 1 километр и Вы приехали.

      Установка сигнализации с гарантией

      Обращаем ваше внимание, что мы официальный сертифицированный установочный центр Starline, коллектив прошедший обучение у компании-производителя и с большим опытом установки охранных систем.

      При установке сигнализации сохраняем гарантию дилера!

      Мы сертифицированный установочный центр наши «сертификаты»

      Выбирая установку оборудования StarLine в установочном центре RealZvuk вы получаете:

      Гарантия
      • Качественную, профессиональную защиту от угона
      • Бессрочную гарантию на работы на весь срок эксплуатации вами автомобиля
      • Весь набор необходимых документов
      • 5 лет гарантии на оборудования StarLine
      • Тех. Поддержку от установочного центра RealZvuk по телефону +7 (926) 427-77-19
      • Бесплатный выезд мастера к машине в случаи не исправности работы двигателя по вине оборудования StarLine.
      • Федеральную Тех. Поддержку StarLine по телефону +7 (800) 333-80-30

      Дополнительные услуги по защите и комфорту

      Стоимость установки сигнализации с запуском

      Все сигнализации с запуском →

      Вы можете перейти в каталог и выбрать
      сигнализацию для авто.

      Стоимость установки сигнализации на автомобиль

      Сигнализации без запуска →

      Уточняйте возможность безключевого обхода штатного иммобилайзера на вашем авто по телефону 8(926)427-77-19

      Богатый многолетний опыт в установке

      Многолетний опыт специалистов нашей компании позволяет выполнять им любые манипуляции аккуратно и бережно, с минимальным вмешательством в штатное оборудование. Мы работаем с разными моделями автомобилей разных марок. Обращайтесь!

      Сертификат Starline Сертификат Pandora Сертификат Котов Сертификат Ласковый Сертификат Лямин

      Смотрите на наши работы на Ютуб

      Думаете где установить сигнализацию на авто?

      Конфиденциальность
      Никто никогда не знает
      где установлены блоки
      управления сигнализацией.
      Опыт
      Более 10 лет
      занимаемся установкой
      автосигнализации.
      Скорость
      Установка сигнализации
      в среднем занимает
      4 часа.
      Гарантия
      На установку
      автосигнализации
      5 лет

      Вместе с сигнализацией можем предложить следующие услуги:

      Блокировка штатного радиоканала
      Установка бесключевого обходчика
      Монтаж дополнительного иммобилайзера
      Установка электромеханических замков на капот и двери

      В перечне услуг «RealZvuk» входит установка сигнализаций всех распространенных на российском рынке моделей, от простых и надежных сигнализаций с односторонней связью до современных проверенных охранных систем со встроенными GSM и GPRS модулями.

      Вы можете установить у нас любую противоугонную систему, приобретенную в другом месте. Независимо от того, где приобреталась сигнализация, при установке ее у нас, сохраняется гарантия на новое авто,  Гарантию на сигнализацию и системы против угона вам дает продавец, у которого они приобретались.

      Новое поколение технологий прогрессивной защиты StarLine S96 и StarLine S66 по беспрецедентно доступной цене!

      Приобретайте по стоимости классических моделей 3-го поколения StarLine A93 умное оборудование StarLine 6-го поколения с возможностью подключения вашего автомобиля к интернет-сети и технологиями, которые добавят ему интеллекта!

      Установка сигнализации на авто

      Установка сигнализации на автомобили – это одно из основных направлений деятельности установочного центра «Реалзвук». Мы предлагаем к установке исключительно надежные, современные и проверенные устройства от ведущих мировых производителей. Наши специалисты не только осуществят установку автосигнализаций, но и проконсультируют по всем интересующим вопросам, порекомендуют наиболее оптимальное устройство, отвечающее вашим требованиям.

      Сколько стоит установка сигнализации на автомобиль

      Чтобы определить, сколько точно будет стоить установка автосигнализации, надо знать марку и модель автомобиля, название и тип устанавливаемой сигнализации, а также набор дополнительных функций, которые желает подключить хозяин авто. В некоторых случаях требуется демонтировать старую автосигнализацию, что также включается в стоимость работ по установке автосигнализации.

      Хонда Аккорд установка Пандора S96 на Kia Optima Санта-фе сигнализация Старлайн Пандора на солярис Комплекс на камри Starline A63 на Sportage

      Если вы еще не определились, какую именно сигнализацию выбрать для вашего автомобиля, то следуйте простому правилу: чем меньше функций, тем проще сигнализация, и наоборот.  Все-таки даже при небольшом бюджете стоит рассмотреть вариант сигнализации с обратной связью с минимум дополнительных функций. Чтобы узнать, сколько точно стоит установка простой автосигнализации — обращайтесь в нашу Автостудию, специализирующуюся на установке доп.оборудования.

      Новинки

      S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM

      StarLine S96 V2 BT GSM

      Цена 10700руб.
      STARLINE E96 V2 BT GSM GPS

      Starline E96 V2 BT GSM GPS

      Цена 16500руб.

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      ул. Машиностроителей
      д.44Г павильон Г12
      8(926)427-77-19
      8(495)510-01-03
      с 10.00 до 19.00

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