Подобрать сигнализацию под ваш автомобиль можно по телефону 8 (926) 427-77-19

Наше основное направление, это установка охранных систем. Которые действительно защищают! Наша главная цель не продать вам сигнализацию, а грамотно установить и защитить вашего авто. Уже сегодня мы даем гарантию 5 лет на некоторые автомобили. Современные охранные и сервисные функции автосигнализаций делают их незаменимыми средствами защиты автомобиля.

Наши работы по установке сигнализаций

GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗ БРЕЛКОВ С АВТОЗАПУСКОМ StarLine S96 GSM стоимостью 16700 руб.

С УСТАНОВКОЙ ПОД КЛЮЧ!

Наши специалисты помогут подобрать сигнализационную систему для автомобиля, расскажут об особенностях, технических характеристиках, функциях и возможностях той или другой модели. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете позвонить нашему менеджеру или оставить сообщение в нашей группе а также позвонить по телефону.

Преимущества установки автосигнализации у нас Сертификаты Лицензированный и сертифицированный установочный центр. Сохраняем гарантию дилера. Пакет документов По окончании работ выдаем

полный пакет документов чек, заказ-наряд и копию сертификата. Гарантия Гарантия на работы и оборудование пять лет. Проводим послегарантийное обслуживание. Аккуратность Бережное отношение к автомобилям клиентов независимо от объема выполняемых работ. Пока авто в работе Зона ожидания бесплатный Fi-Wi, кофе, чай в 15 метрах кафе и ресторан. Доступность В шаговой доступности от остановок

Съезд с Симферопольского Шоссе, 1 километр и Вы приехали.

Установка сигнализации с гарантией

Обращаем ваше внимание, что мы официальный сертифицированный установочный центр Starline, коллектив прошедший обучение у компании-производителя и с большим опытом установки охранных систем.

При установке сигнализации сохраняем гарантию дилера!

Мы сертифицированный установочный центр наши «сертификаты»

Выбирая установку оборудования StarLine в установочном центре RealZvuk вы получаете:

Качественную , профессиональную защиту от угона

, профессиональную Бессрочную гарантию на работы на весь срок эксплуатации вами автомобиля

на работы на весь срок эксплуатации вами автомобиля Весь набор необходимых документов

5 лет гарантии на оборудования StarLine

на оборудования StarLine Тех. Поддержку от установочного центра RealZvuk по телефону +7 (926) 427-77-19

от установочного центра RealZvuk по телефону +7 (926) 427-77-19 Бесплатный выезд мастера к машине в случаи не исправности работы двигателя по вине оборудования StarLine.

мастера к машине в случаи не исправности работы двигателя по вине оборудования StarLine. Федеральную Тех. Поддержку StarLine по телефону +7 (800) 333-80-30

Дополнительные услуги по защите и комфорту

Уточняйте возможность безключевого обхода штатного иммобилайзера на вашем авто по телефону 8(926)427-77-19

Богатый многолетний опыт в установке

Многолетний опыт специалистов нашей компании позволяет выполнять им любые манипуляции аккуратно и бережно, с минимальным вмешательством в штатное оборудование. Мы работаем с разными моделями автомобилей разных марок. Обращайтесь!

Смотрите на наши работы на Ютуб

Думаете где установить сигнализацию на авто? Конфиденциальность

Никто никогда не знает

где установлены блоки

управления сигнализацией. Опыт

Более 10 лет

занимаемся установкой

автосигнализации. Скорость

Установка сигнализации

в среднем занимает

4 часа. Гарантия

На установку

автосигнализации

5 лет

Вместе с сигнализацией можем предложить следующие услуги:

Блокировка штатного радиоканала

Установка бесключевого обходчика

Монтаж дополнительного иммобилайзера

Установка электромеханических замков на капот и двери

В перечне услуг «RealZvuk» входит установка сигнализаций всех распространенных на российском рынке моделей, от простых и надежных сигнализаций с односторонней связью до современных проверенных охранных систем со встроенными GSM и GPRS модулями.

Вы можете установить у нас любую противоугонную систему, приобретенную в другом месте. Независимо от того, где приобреталась сигнализация, при установке ее у нас, сохраняется гарантия на новое авто, Гарантию на сигнализацию и системы против угона вам дает продавец, у которого они приобретались.

Новое поколение технологий прогрессивной защиты StarLine S96 и StarLine S66 по беспрецедентно доступной цене!

Приобретайте по стоимости классических моделей 3-го поколения StarLine A93 умное оборудование StarLine 6-го поколения с возможностью подключения вашего автомобиля к интернет-сети и технологиями, которые добавят ему интеллекта!

Установка сигнализации на авто

Установка сигнализации на автомобили – это одно из основных направлений деятельности установочного центра «Реалзвук». Мы предлагаем к установке исключительно надежные, современные и проверенные устройства от ведущих мировых производителей. Наши специалисты не только осуществят установку автосигнализаций, но и проконсультируют по всем интересующим вопросам, порекомендуют наиболее оптимальное устройство, отвечающее вашим требованиям.

Сколько стоит установка сигнализации на автомобиль

Чтобы определить, сколько точно будет стоить установка автосигнализации, надо знать марку и модель автомобиля, название и тип устанавливаемой сигнализации, а также набор дополнительных функций, которые желает подключить хозяин авто. В некоторых случаях требуется демонтировать старую автосигнализацию, что также включается в стоимость работ по установке автосигнализации.

Если вы еще не определились, какую именно сигнализацию выбрать для вашего автомобиля, то следуйте простому правилу: чем меньше функций, тем проще сигнализация, и наоборот. Все-таки даже при небольшом бюджете стоит рассмотреть вариант сигнализации с обратной связью с минимум дополнительных функций. Чтобы узнать, сколько точно стоит установка простой автосигнализации — обращайтесь в нашу Автостудию, специализирующуюся на установке доп.оборудования.