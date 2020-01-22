Охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с несканируемым диалоговым

Установили на авто ParkMaster 234 Парктроник ParkMaster 234 имеет 4-е датчика небольшого диаметра обладают C установкой 6,000 Р Вы заказываете товар

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Стоимость оборудования:

Сигнализация StarLine А63 — 6800р.

— 6800р. Парктроник Parkmaster — 3500р.

Стоимость установки:

Сигнализации: 3000р.

Парктроника 2000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуг и оборудования 15300р.

По времени установка заняла 3 часа

Старлайн А63 на новый Киа Рио с гарантией

Стоимость оборудования:

Сигнализация StarLine А63 — 6800р.

Стоимость установки:

Сигнализации: 3000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуг и оборудования 9800р.

По времени установка заняла 3 часа

Установка Старлайн А91 на Киа Рио

Установили сигнализация с дистанционным запуском Старлайн А91 на автомобиль Kia Rio 2013

Стоимость оборудования:

Сигнализация StarLine А91 — 5600р, ключевой обходчик BP-03 -500р.

Стоимость установки:

Сигнализации: 4000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 10100р.

По времени установка заняла 4 часа

Старлайн А63 на Киа Рио предыдущего поколения

На данный момент стоимость установки исигнализации Starline A63 9800р.

По времени установка заняла 3 часа

Стоимость оборудования:

Сигнализация Сеnmах Vіgіlаnt ЅТ8 А 4500р.

Обходчик иимобилайзера BP-03 600р.

Стоимость установки:

Сигнализации 4500р.

Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 9600р.

По времени установка заняла 3.5 часа

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio

Концевики дверей — зеленый провод (между желтыми), правый разъем комбинации.

Концевик багажника — зеленый оранжевый, правый разъем комбинации.

Габарит — желтый черный (двойной), коричневый разъем монтажного блока.

Концевик капота — установить.

Блокировка — зеленый провод (толстый), белый разъем (FLR A) монтажного блока (левый верхний угол), (питание бензонасоса)

Плюс – питание блока, красный провод, одинарный разъем на монтажном блоке.

Плюс после зажигания – разъем ENG F (правый верхний угол блока) – розовый провод (слева внизу разъема).

Стоп сигнал – разъем ENG «Е» (серый разъем, верх монтажного блока), красный желтый провод (2).

Датчик масла – средний разъем комбинации (самый маленький), оранжевый провод.

Ручник – белый черный провод правого разъема комбинации.

Силовые провода на замке зажигания:

Плюс — синий ; зеленый.

IG1 – розовый.

IG2 – оранжевый.

ACC – желтый.

Стартер — белый.

Автомобиль, оборудованный полным центральным замком:

Замки дверей – разъем FLR (A) на монтажном блоке (по минусу):

Желтый черный – отпирание. (в самом верху разъема)

Синий – запирание.

Повороты — разъем FLR (A) на монтажном блоке: синий провод — правый поворот (третий пин сверху).

разъем FLR (В) на монтажном блоке: зеленый провод – левый поворот (правый верхний угол разъема).

Подключение магнитолы.

(заглушка магнитолы выщелкивается без снятия консоли).

Магнитола задвигается в заводской контейнер, без фиксации.

белый(-); коричневый(+) – перед левый.

желтый(-); черный(+) – перед правый.

оранжевый(-); зеленый(+) – задний правый.

синий(-); красный (+) – задний левый.

Черный – минус.

Красный – плюс.

Желтый – габарит.

Зеленый – АСС