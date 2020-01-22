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Установка сигнализации на Kia Rio

Установка сигнализации на Kia Rio

Kia Rio Starline E66

Установим сигнализацию с дистанционным интеллектуальным автозапуском StarLine. Также реализуем бесключевой  обход иммобилайзера. Все ключи остаются на руках у владельца.

Установка StarLine А93 на Kia Rio

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Автозапуск с телефона без брелков на Kia Rio

S96 Kia Rio Starline S96 Kia Rio

В автомобильной сигнализации StarLine S96 BT GSM есть все, что нужно современному владельцу автомобиля. Бескомпромиссная устойчивость к электронному взлому, возможность авторизации по защищенному радиопротоколу Bluetooth (с помощью носимой метки или смартфона), дистанционный автозапуск с бесключевым обходом штатного иммобилайзера.
Kia Rio сигнализация

Выбирать сигнализацию на Рио следует отталкиваясь от таких принципов:

  • величина функционального ряда охранной системы – чем больше дополнительных защитных возможностей, тем лучше;
  • диапазон воздействия сигнализации – если охранная система работает исправно на достаточно большом расстоянии, её защитные функции более надёжные;
  • сравнение ценовых политик и функционального ряда охранных систем от нескольких производитель – даёт возможность избежать переплат и получить качественную продукцию дешевле;
  • анализ отзывов об сигнализациях конкретных покупателей – можно посмотреть на форумах, чтобы понять, как конкретная система будет работать на киа рио;
  • изучение тонкостей установки сигнализации – позволит определить можно ли установить систему самостоятельно или придётся обращаться за помощью в сервисный центр.

Хорошие модели встречаются, как среди дорогих автомобильных сигнализаций, так и в перечне более бюджетных вариантов. Владельцу киа рио просто нужно уделить достаточно времени выбору охранной системы и он найдёт нужный вариант.

Сигнализация с блютуз и брелком на Кия Рио
Kia Rio установили E66eco Kia Rio Starline E66

Стоимость оборудования:

  • Сигнализация StarLine Е66BT Eco — 7750р

Стоимость установки:

Сигнализации: 4000р.
Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 11250р.
По времени установка заняла 3 часа

Автозапус на новый Киа Рио с сохранением ключей

 Автозапуск с сохранением ключейСигнализация с бесключевым обходом иммо

Kia Rio Новый Киа Рио

Стоимость оборудования:

Сигнализация StarLine Е93 2CAN-LIN — 11000р

Стоимость установки:

Обход штатного иммобилайзера IKey 500р.
Установка сигнализации: 4000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 15500р.
По времени установка заняла 4 часа

Установили сигнализацию Старлайн на Киа Рио

Парктроник Автозапуск Киа Рио Автозапуск Киа

Стоимость оборудования:

  • Сигнализация StarLine А63 — 6800р.
  • Парктроник Parkmaster — 3500р.

Стоимость установки:

  • Сигнализации: 3000р.
  • Парктроника 2000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуг и оборудования 15300р.
По времени установка заняла 3 часа

Старлайн А63 на новый Киа Рио с гарантией

Старлайн А63 на Киа Рио Сигнализация на н новый Киа Рио

Стоимость оборудования:

  • Сигнализация StarLine А63 — 6800р.

Стоимость установки:

  • Сигнализации: 3000р.

Итого на данный момент стоимость данной услуг и оборудования 9800р.
По времени установка заняла 3 часа

 

Установка Старлайн А91 на Киа Рио

Установили сигнализация с дистанционным запуском Старлайн А91 на автомобиль Kia Rio 2013

StarLine A91 Kia Rio5 StarLine A91 Kia Rio3 StarLine A91 Kia Rio2 StarLine A91 Kia Rio1

Стоимость оборудования:

Сигнализация StarLine А91 — 5600р, ключевой обходчик BP-03 -500р.

Стоимость установки:

Сигнализации: 4000р.
Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 10100р.
По времени установка заняла 4 часа

Старлайн А63 на Киа Рио предыдущего поколения

Kia Rio 2009 starline a63 на рио

На данный момент стоимость установки исигнализации Starline A63 9800р.
По времени установка заняла 3 часа

Стоимость оборудования:

Сигнализация Сеnmах Vіgіlаnt ЅТ8 А 4500р.
Обходчик иимобилайзера BP-03 600р.

Стоимость установки:

Сигнализации 4500р.
Итого на данный момент стоимость данной услуги и оборудования 9600р.
По времени установка заняла 3.5 часа

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio

Концевики дверей — зеленый провод (между желтыми), правый разъем комбинации.
Концевик багажника — зеленый оранжевый, правый разъем комбинации.
Габарит — желтый черный (двойной), коричневый разъем монтажного блока.
Концевик капота — установить.
Блокировка — зеленый провод (толстый), белый разъем (FLR A) монтажного блока (левый верхний угол), (питание бензонасоса)
Плюс – питание блока, красный провод, одинарный разъем на монтажном блоке.
Плюс после зажигания – разъем ENG F (правый верхний угол блока) – розовый провод (слева внизу разъема).
Стоп сигнал – разъем ENG «Е» (серый разъем, верх монтажного блока), красный желтый провод (2).
Датчик масла – средний разъем комбинации (самый маленький), оранжевый провод.
Ручник – белый черный провод правого разъема комбинации.

Силовые провода на замке зажигания:
Плюс — синий ; зеленый.
IG1 – розовый.
IG2 – оранжевый.
ACC – желтый.
Стартер — белый.

Автомобиль, оборудованный полным центральным замком:
Замки дверей – разъем FLR (A) на монтажном блоке (по минусу):
Желтый черный – отпирание. (в самом верху разъема)
Синий – запирание.
Повороты — разъем FLR (A) на монтажном блоке: синий провод — правый поворот (третий пин сверху).
разъем FLR (В) на монтажном блоке: зеленый провод – левый поворот (правый верхний угол разъема).

Подключение магнитолы.
(заглушка магнитолы выщелкивается без снятия консоли).
Магнитола задвигается в заводской контейнер, без фиксации.

белый(-); коричневый(+) – перед левый.
желтый(-); черный(+) – перед правый.
оранжевый(-); зеленый(+) – задний правый.
синий(-); красный (+) – задний левый.

Черный – минус.
Красный – плюс.
Желтый – габарит.
Зеленый – АСС

Kia Сигнализации

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