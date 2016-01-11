Сигнализация с автозапуском в Подольске

Стоимость установки дистанционного запуска при покупке оборудования:

Установка GSM с запуском — 3000 руб .

. Установим сигнализацию с запуском — 4000 руб .

. Установка спутниковой сигнализации с сохранением ключей — 5000 руб.

СИГНАЛИЗАЦИЯ С БЕСКЛЮЧЕВЫМ АВТОЗАПУСКОМ StarLine A93 2Can-Lin Eco стоимостью 13200 руб.С УСТАНОВКОЙ ПОД КЛЮЧ!

Cигнализация с автозапуском цена с установкой

Установка сигнализации с автозапуском позволяет осуществлять дистанционный запуска двигателя, что серьезно упрощает жизнь автовладельцу не только в холодное время года. В жаркий летний день заранее включив запуск двигателя и кондиционер Вы сможете сесть не в душный салон, а в комфортный прохладный. Современные системы автозапуска подходят как к бензиновым, так и к дизельным двигателям и устанавливаются на автомобили и с ручной, и с автоматической коробкой передач, в установочной центре RealZvuk Большинство из этих систем обладают и двухсторонней связью.

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При установке запуска сохраняем гарантию дилера! Мы сертифицированный установочный центр наши «сертификаты» Записатся на установку

Преимущества установки автосигнализации у нас Сертификаты Лицензированный и сертифицированный установочный центр. Сохраняем гарантию дилера. Пакет документов По окончании работ выдаем

полный пакет документов чек, заказ-наряд и копию сертификата. Гарантия Гарантия на работы и оборудование

до пяти лет. Проводим послегарантийное обслуживание. Аккуратность Бережное отношение к автомобилям клиентов независимо от объема выполняемых работ. Пока авто в работе Зона ожидания бесплатный Fi-Wi, кофе, чай в 15 метрах кафе и ресторан. Доступность В шаговой доступности от остановок

Съезд с Симферопольского Шоссе, 1 километр и Вы приехали.

Сохраняем все ключи от автомобиля

На нашем сайте представлены автосигнализации, и модули запуска двигателя, при установке которых не требуется использование дополнительных обходчиков, дубликатов чипа или запасного ключа. Функцию обходчика иммобилайзера возьмут на себя сами сигнализации. Установка этих систем автозапуска, для автомобилей, гарантирует: полную безопасность, наличие всего комплекта ключей на руках у владельца, высокую эффективность использования устройства, а так же, что является немаловажным это сохранение дилерской гарантии на сам автомобиль. Подробнее о технологии можете узнать здесь

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Автозапуск без сигнализации

На данный момент на российском рынке нет оборудования , которое может корректно просто завести автомобиль, так как должно быть соблюдено куча параметров и статусов автомобиля. Единственный способ , это взять за основу блок сигнализации и установить его в «легком» варианте. Отключаются все авторизации , не будет блокировок и функции охраны. Под капотом не чего не ставится. Останутся только основный функции , запустить двигатель, остановить двигатель, закрыть и открыть автомобиль. Если для вас такой вариант подходит, то мы можем это реализовать.

Стоимость автозапуска На базе Starline GSM Light 13500р. На базе Starline Light 12500р.

Возможные опции и дополнительные модули для запуска:

GSM-модуль – неограниченная дальность управления и оповещения при помощи телефона. Можно управлять автозапуском в прямом звонке, пользоваться SMS-сообщениями или специальным приложением для iOS, Android, + 4500 р .

– неограниченная дальность управления и оповещения при помощи телефона. Можно управлять автозапуском в прямом звонке, пользоваться SMS-сообщениями или специальным приложением для iOS, Android, . GPS-модуль – при подключении GPS-модуля можно узнать о местоположении своего автомобиля получив информацию на свой телефон или с помощью специального сервиса мониторинга. (Только при наличии GSM-модуля.) + 2550 р.

– при подключении GPS-модуля можно узнать о местоположении своего автомобиля получив информацию на свой телефон или с помощью специального сервиса мониторинга. (Только при наличии GSM-модуля.) Обходчик иммобилайзера – применяется, когда для реализации запуска приходится оставлять в автомобиле ключ или чип. + 500 р

– применяется, когда для реализации запуска приходится оставлять в автомобиле ключ или чип. Дополнительный брелок-метка без обратной связи. + 1200 р.

Посмотреть все варианты только запуска можете здесь

Уточняйте возможность безключевого обхода штатного иммобилайзера на вашем авто по телефону 8(926)427-77-19

Запуск двигателя по телефону

Автозапуск с телефона – очень востребованная функция, которая позволяет автовладельцу не беспокоиться о расстоянии до автомобиля, так как автозапуск может быть осуществлен практически с любого расстояния. Для получения возможности автозапуска автомобиля с телефона сигнализация должна быть оснащена интегрированным GSM-модулем, либо модуль должен быть установлен в дополнение к автосигнализации. В модуль устанавливается СИМ-карта любого оператора сотовой связи, поэтому взаимодействие с модулем идет как между двумя мобильными телефонами. Таким образом, дистанционный запуск двигателя с телефона может осуществляться на любом расстоянии, где есть зона приема сети GSM оператора связи.

Мы можем установить StarLine M22, StarLine M32, StarLine M32CAN

Запуск двигателя с помощью сигнализации

Автоматический запуск автомобиля с помощью дистанционного пульта управления представляет собой новую популярную опцию, реализованную с использованием стандартных брелоков для автомобильных ключей. Такие брелоки обычно используются для дистанционного включения/отключения охранной сигнализации и центральных замков автомобиля. Новая опция позволяет производить автозапуск машины по нажатию кнопки, по предварительно установленному времени или по достижению определённой окружающей температуры.

Такая возможность значительно повышает комфортабельность эксплуатации автомобиля, особенно при условиях зимнего холода или летней жары.

Какую сигнализацию с автозапуском лучше поставить на автомобиль, чтобы она обеспечивала стабильный запуск двигателя, надежно выполняла охранные функции, имела широкий спектр функциональных возможностей?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Окончательный выбор модели зависит от:

модели автотранспортного средства, на которую автомобильная сигнализация будет установлена, степени износа авто;

условий эксплуатации автомобиля;

репутации производителя;

технических и материальных возможностей.

Основные подходы к выбору автосигнализации

В процессе подбора и покупки сигнализации автомобилист должен обратить внимание на такие критерии, как:

комплектация устройства;

набор опций;

способ кодирования сигнала.

Понятно, что чем больше набор опций и обширнее комплектация, тем лучше считается модель. Однако слишком богатый спектр дополнительных возможностей затрудняет работу с устройством. А наличие в комплектации множества элементов усложняет процесс монтажа автосигнализации.

Чтобы определить, какая сигнализация лучше для автозапуска силового агрегата конкретного автомобиля, необходимо изучить особенности своего авто. Или позвонить по телефону 8 (926) 42-777-19 и подобрать сигнализацию под ваш авто.

На какие авто можно установить Сигнализацию с автозапуском

автомобиле любого типа, как в топливном, так и в дизельном. Благодаря ее установке двигатель сможет запускаться автоматически через заданные интервалы, либо же в определенное, установленное время суток. Также двигатель будет автоматически запускаться, если в аккумуляторе падает напряжение или температура в двигателе или в салоне опустится ниже заданного уровня. Такого уровня устройства обеспечиваются дополнительной защитой, которая контролирует состояние авто. Если открыт капот, включена передача или двигатель неисправен – то автозапуск в таком случае просто блокируется. Данная установка обеспечивает повышенный комфорт водителю и пассажирам: даже в самое холодное время года вы будете садиться в теплый салон, в котором поддерживается ровный микроклимат.

К замку зажигания подключаются основные провода: 12-ваттный провод стартера, провод АСС (первое напряжение ключа дает 12 ватт), зажигание 1, зажигание 2. Если на авто установлен иммобилайзер, то необходимо докупить модуль, который интегрирует сигналы с ключа зажигания.

Провод, который контролирует запуск двигателя, подключается к датчику масла, генератору или тахометру. Далее программируется сигнализационный блок. Основные параметры, которые устанавливаются – это интервал автозапуска двигателя, время его работы, МКПП или АКПП. Далее от блока подключается провод, который соединяется с «ручником» или тормозом. Это подключение отвечает за экстренную остановку и глушение авто, а также, когда необходимо сбросить программные настройки.

Установка автосигнализации с автозапуском – процесс, который качественно сможет обеспечить только сертифицированный специалист Realzvuk. Доверьтесь профессионалам с многолетним опытом!