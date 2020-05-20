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Подольск Машиностроителей 44Г
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Официальный установочный центр

Мы Официальный установочный центр Starline и Pandora в Подольске

более 50установленных систем против угона в месяц
более 7летустанавливаем охранное оборудование на авто
до 5 летгарантия на наши работы

Наши Услуги

Парктроники
Установка парктроников
Сигнализации с запуском
Сигнализации с запуском
Сигнализации
Установка сигнализации
Замки противоугонные
Защита от угона
Автозвук
Автозвук
Камеры
Установка камер
Шумоизоляция
Шумоизоляция авто
GPS GSM мониторинг
GPS GSM мониторинг

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Мы официальные представители

Всегда готовы предоставить все необходимые документы на работы

Стойкость систем к взлому

Наши специалисты всегда помогут подобрать оптимальную для вас систему

Выгодные цены

Большой выбор оборудования и самые выгодные цены в регионе

машины

Популярные сигнализации StarLine

Все модели Starline в магазине →

Популярные сигнализации Pandora

Все модели Pandora в магазине →

Мы официальные дилеры Автосигнализаций и доп оборудования

defentime
introincar
swat
parkcity
parkmaster
prosecurity
starline
stp
ural

65% автовладельцев ошибаются во время подбора противоугонного оборудования. В результате - либо снижают угоностойкость своего автомобиля, либо получают проблемы совместимости.




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Последние работы нашего центра

Сигнализация на Skoda Yeti17.06.2020

Автосигнализация на SKODA YETI

Lexus RX защита от угона14.06.2020

Защитили от угона Lexus RX

Автозвук в Ауди А3

Установка сабвуфера и усилителя в Ауди А3

Хонда Аккорд установка Пандора07.06.2020

Pandora с запуском на Хонда Аккорд

Замена магнитолы на Камри 4003.06.2020

Замена штатной магнитолы на Камри 40

Установка на Skoda Superb02.06.2020

Установка автосигнализации с автозапуском на Skoda Superb

Starline A93 на Volvo24.05.2020

Установка сигнализации на VOLVO S40

DFM AX7 Pandora20.05.2020

Сигнализация на DFM

Все наши работы →

Отзывы о нашей работе

отзыв о работе

Вежливые и квалифицированные сотрудники, чистое помещение, приемлемые цены. Я не так давно устанавливал здесь сигнализацию с запуском, остался более чем доволен. Все сделали быстро и аккуратно

Александр Л.
отзыв про нас

Рад, что именно сюда обратился за установкой сигнализации с запуском. Ребята свою работу выполнили оперативно и что самое главное качественно.

Виктор Гребенев
отзыв

Обратился к Вам, когда надо было на новый автомобиль установить сигнализацию. Цены тут приемлемые, хорошие специалисты, которые подсказали, что лучше установить. Спасибо за качественную работу!.

Руслан Г.
отзыв о нас

Парни огонь Настоящие профи . Установили сигналку очень качественно и оперативно. Ценник самый адекватный в Подольске Теперь только к ним буду ездить и советывать друзьям

Александр П.
отзыв о нас

Делал здесь установку сигнализации с обратной связью и GSM, дешевле чем здесь цены не нашел, хотя просмотрел много центров Подольска. Быстро установили все комплектующие, отдельное спасибо мастеру за консультацию по датчику ударов!

Никита Ч.
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Гарантия на работы 3 года

Гарантия на работу - 3 года владения вами авто

Аккуратная скрытная установка

Делаем результат незаметным

Консультация «без воды»

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