Подольск Машиностроителей 44Г
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65% автовладельцев ошибаются во время подбора противоугонного оборудования. В результате - либо снижают угоностойкость своего автомобиля, либо получают проблемы совместимости.
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Делал здесь установку сигнализации с обратной связью и GSM, дешевле чем здесь цены не нашел, хотя просмотрел много центров Подольска. Быстро установили все комплектующие, отдельное спасибо мастеру за консультацию по датчику ударов!Никита Ч.